افتتاح معرض للاعمال اليدوية في السليمانية

2020/12/27 | 12:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح معرض للاعمال اليدوية تحت عنوان (شكرا على تواضعكم) اليوم الاحد 27/12/2020 من قبل كليات يونايتد ساينس الاساسية والاعدادية للبنات، تقديرا للعاملين في الصحة في مستشفى شار بمدينة السليمانية.

الهدف من المعرض، هو الاعراب عن محبة الطلبة لعلم كوردستان، فضلا عن التقدير والاحترام للاطباء والعاملين في الصحة في مدينة السليمانية.

PUKmedia تصوير: جمال سركتي

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