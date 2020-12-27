2020/12/27 | 12:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت أمام محكمة استئناف في الجزائر محاكمة “مدام مايا”، سيّدة الأعمال التي كانت تدّعي أنّها “البنت الخفية” للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والتي أدانتها محكمة ابتدائية قبل شهرين ونيّف بتهم فساد مالي وحكمت عليها بالسجن 12 عاماً.وفي 14 تشرين … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء محاكمة البنت الخفية التي ادعت انها ابنه الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء محاكمة البنت الخفية التي ادعت انها ابنه الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).