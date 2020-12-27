الكهرباء: إيران قررت خفض تصدير الغاز بشكل يجعل تجهيز الكهرباء في بغداد شبه معدوم

2020/12/27 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد (27 كانون الأول 2020)، أن السلطات الإيرانية قررت تخفيض تصدير الغاز بشكل يجعل تجهيز الكهرباء في بغداد ومنطقة الفرات الأوسط شبه معدوم.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واع"، إن "الجانب الإيراني سيقلل تجهيز وقود الغاز من 5 ملايين متر مكعب إلى 3 ملايين متر مكعب لعدم تسديد الديون المترتبة على شراء الغاز".

وأشار موسى إلى أن "التخفيض سيجعل تجهيز الكهرباء شبه معدوم في العاصمة بغداد، ومنطقة الفرات الأوسط".

وكان موسى قد قال في حديث خص به (بغداد اليوم)، في وقت سابق، إن "غياب الخطة الوقودية لحقول الغاز العراقي دفعتنا إلى الاعتماد على الغاز المستورد من إيران".

واضاف أن "جميع الحكومات السابقة لم تفكر في إحالة جولات التراخيص لتأهيل حقول الغاز، مما اتضحت تداعيات هذه المشاكل على المنظومة الكهربائية".

قبل ذلك، دعا المتحدث باسم وزارة الكهرباء، الحكومة العراقية إلى تشكيل وفد رفيع المستوى للتفاوض مع الجانب الإيراني بشأن تأجيل دفع المستحقات من أجل إعادة تدفق الغاز إلى محطات توليد الطاقة، بعد تراجع ساعات التجهيز.

وقال موسى في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارة الكهرباء تعمل على صيانات دورية مستمرة من أجل تهيئة وحدات توليد جديدة لتدخل الخدمة، لكن الحاجة للغاز الإيراني لا تزال ملحة".

وأضاف ان "ليس هناك حلولاً لهذه المشكلة حتى الآن لكن على الحكومة تشكيل وفد للتفاوض مع الإيرانيين من أجل إعادة تدفق الغاز إلى محطات توليد الكهرباء في العراق، لأنه بخلاف ذلك نحن مقبلون على مشكلة كبيرة ووضع خطير".

وأشار الناطق باسم الوزارة، إلى أنه "لا يمكن اكمال ملف الطاقة في العراق بشكل مقنع ومرضي للمواطن بمعزل عن الغاز الإيراني".

وتشهد بغداد وعدد من المحافظات الأخرى تراجعاً في ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية، منذ أشهر، بسبب انخفاض استيراد الغاز من الجانب الإيراني.

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