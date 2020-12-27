ضبط 3 كغم من الكرستال المخدر بحوزة مروج للممنوعات في النجف

2020/12/27 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاحد، القبض على ناقل وموزع للمخدرات وبحوزتة ٣ كيلو غرام من مادة الكرستال في محافظة النجف.وذكر بيان للوكالة، "استناداً لمعلومات أستخباراتية ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات النجف في وزارة الداخلية من القاء القبض على احد المتاجرين بالمخدرات والذي يقوم بنقل وتوزيع المواد المخدرة بين محافظتي بغداد و النجف".واوضح البيان "وقد تمت عملية القاء القبض بعد نصب كمين محكم لهُ اثناء دخولة المحافظة ومتابعتهُ بعد ان لاذ بالفرار والقبض عليه في منطقة حي المهندسين بمحافظة النجف وبالجرم المشهود وبحوزته ثلاثة كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة داخل عجلتة".

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