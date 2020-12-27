ندوة تخصصية حول فيروس كورونا المتحور في مركز القرار السياسي للدراسات الستراتيجية

2020/12/27 | 12:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عقد مركز القرار السياسي للدراسات الستراتيجية ، بالتعاون مع لجنة الصحة النيابية ، ندوة خاصة عن تطورات فيروس كورونا المتحور وتأثيره في العراق والعالم واللقاحات المقترحة لمواجهته.وتحدث عضو خلية الازمة النيابية الدكتور جواد الموسوي عن الفيروس والايام الاولى في المواجهة ، والتحدي الذي واجهته وزارة الصحة ، مبينا دور القطاعات الاخرى والمشاكل التي تراكمت خلال الفترة الماضية والجهود التي بذلت لتذليلها ومغادرة دائرة الخوف من الوباء الى التخطيط والدراسة ووضع الحلول وتأمين الامكانات اللازمة للمعالجة.من جانبه استعرض الدكتور عدنان الجبوري الخبير في امراض الجهاز التنفسي ، الاستاذ في كلية الطب ، مراحل تاريخية لنشوء الوباء وانتشاره وماعانته البشرية منه وتغير اسمائه وسلوكه الجيني وتأثيره في الحيوانات والبشر ، مشيرا الى :" ان هناك لقاحات عدة مكتشفة وليست كلها ناجعة بالضرورة".ولفت الى :" ان فترة الحجر الصحي المتبعة ليست كافية مع بقاء الفيروس لاشهر عدة في الجسم ".مداخلات عدة من الضيوف والصحفيين ، اجاب عنها المتحدثون في الندوة ، التي استضافتها نقابة الاطباء العراقيين ، وهي واحدة من ندوات عدة اقامها المركز لمعالجة القضايا التي تهم فئات اجتماعية في السياسة والاقتصاد والصحة./انتهى3

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