المالية النيابية : رواتب شهري كانون الثاني وشباط غير مرتبطة باقرار الموازنة

2020/12/27 | 12:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت اللجنة المالية النيابية :" ان رواتب شهري كانون الثاني وشباط غير مرتبطة باقرار الموازنة واقرارها سيؤمن الرواتب بشكل كامل ".وقال مقرر اللجنة المالية احمد الصفار ، حسب الوكالة الرسمية :" ان المعطيات المالية الحالية يفترض ان تكون مؤمنة لشهري كانون الثاني وشباط من السنة المقبلة ، الى ان يتم اقرار الموازنة العامة ".واضاف :" ان البرلمان سيقف بالضد من اي استقطاع للرواتب الدنيا والمتوسطة للموظفين".واشار الصفار الى :" ان العجز المالي يتم تمويله وعلاجه من خلال الوفرة المتحققة في السعر والكميات المصدرة من النفط ، كون الكميات المصدرة عادة ما تكون أكثر من الكميات المخطط لها وبذلك تحقق وفرة وكذلك السعر المخمن الذي بنيت عليه الموازنة أقل من الواقع".وتابع أن: العجز الذي يوضع في جميع الموازنات التي اقرت في العراق افتراضي لأنه يحتسب حسب سعر برميل النفط بأقل من السعر المتوقع كإجراء احترازي وصمام أمان، مبيناً أن:جميع الموازنات العامة للدولة تحول العجز الى فائض ويتم تدويره للسنة التالية./انتهى3

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