قطعات امنية تنتشر في المنقطة الخضراء

2020/12/27 | 12:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف مصدر امني، الأحد، عن سبب انتشار القطعات العسكرية داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر لـ”تقدم” ان “انتشار قطعات عسكرية داخل المنطقة الخضراء هو للتدريب والاستعداد على مراسيم الاحتفال بمناسبة ذكرى عيد الجيش العراقي”.

ونفى المصدر “ما تناقلت بعض وسائل الاعلام ان هذه القطعات هي لحماية السفارة الاميركية”.

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