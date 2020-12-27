رئيس جهاز الامني الاوطني يصل الموصل

2020/12/27 | 12:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصل رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي، الأحد،الى مدينة الموصل.

وذكر المكتب الإعلامي لجهاز الأمن الوطني، في بيان أن “رئيس جهاز الامن الوطني، عبد الغني الاسدي وصل الى الموصل، وعقد اجتماعا في مقر قيادة عمليات نينوى”.

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