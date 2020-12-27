الاستخبارات تعلن الإطاحة بـ 'إرهابي' خطير في كركوك

2020/12/27 | 12:23 - المصدر: NRT عربية

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اعتقال أحد المطلوبين

فوتو: ارشيف

منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وكالة الاستخبارات، الاحد، الإطاحة بأحد قادة تنظيم داعش في محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة، في بيان، اليوم، 27 كانون الأول 2020، انه "من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد قادة داعش الإرهابي، والمطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

واضاف البيان انه "صدرت بحقه عدة مذكرات قبض بحقه لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، لعمله بما يسمى آمر المفارز العسكرية لقواطع كركوك ونينوى، والشرطة الإسلامية ضمن عصابات داعش، فضلا عن عمله بصفة جندي بما يسمى فرقة القادسية، وديوان البحث والتطوير".



وأشار إلى انه "تمت عملية إلقاء القبض بعد تشكيل فريق للعمل المختص، حيث نصب كمين محكم ومداهمة منزله في ناحية شوان ضمن محافظة كركوك، حيث تم تدوين أقواله بالاعتراف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

ر.إ

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