اليوم.. دول أوروبية تطلق حملة التطعيم الشامل ضد كورونا

2020/12/27 | 12:23 - المصدر: NRT عربية

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التطعيم بلقاح كورونا

فوتو: ارشيف

منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

من المقرر ان تبدأ الدول الأوروبية، الأحد، حملة تطعيم ضد فيروس كورونا، معتمدة اللقاح الذي أنتجته شركتي "فايزر" الأميركية، و"بيونتيك" الألمانية، تزامنا مع القيود المشددة بسبب تدهور الوضع الوبائي.

وأعربت المفوضية الأوروبية، في بيان لها اليوم، 27 كانون الأول 2020، عن أملها في أن تنطلق حملة التطعيم ضد الفيروس في 27-29 كانون الأول الجاري، حيث من المقرر أن تبدأ عدد من الدول الأوروبية حملة تلقيح اليوم من بينها ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، واليونان، والنمسا، وإستونيا، وليتوانيا، وبولندا، وبلغاريا.

وستبدأ أيرلندا، حملة تطعيم في 30 كانون الأول الجاري، وفي بلجيكا من المقرر أن تنطلق حملة التطعيم غدا الاثنين.

ولم تستطع دول الاتحاد الأوروبي البدء في التطعيم قبل الموافقة على الدواء على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد سمحت الاثنين الماضي، بدخول لقاح "فايزر - بيونتك" إلى السوق الأوروبية، بعد تقييم إيجابي من وكالة الأدوية الأوروبية (EMA).

من جانبه أكد وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، أن الحكومة لن تتوانى عن فرض إغلاق عام ثالث على مستوى البلاد إذا استمرت أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد بالارتفاع.

وقال الوزير في مقابلة صحفية، "نحن لا نستبعد أي إجراء قد يكون ضروريا لحماية السكان، هذا لا يعني أننا اتخذنا قرارا، لكننا نراقب الوضع ساعة بساعة".

ويأتي تصريح وزير الصحة الفرنسي في وقت تخشى فيه الحكومة من تعرض البلاد خلال الأسابيع المقبلة لموجة وبائية ثالثة بعد الأعياد، حيث أكد الوزير أن "الهدف المتمثل بتسجيل 5 آلاف (إصابة جديدة يوميا) يتلاشى.



والضغط على النظام الصحي لا يزال كبيرا، مع تسجيل 1500 حالة استشفاء جديدة يوميا، على الرغم من أن العدد الأكبر من هذه الحالات لا يستدعي نقله إلى قسم العناية المركزة".

ر.إ

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