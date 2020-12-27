تعرف على اهم المناقشات التي تخص مشروع الموازنة داخل البرلمان

2020/12/27 | 12:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..كشف عضو مجلس النواب احمد الكناني , الاحد , عن اهم المواد التي ستخضع لنقاشات مهمة في مشروع قانون الموازنة للعام المقبل , مرجحا وصول الموازنة الى البرلمان خلال الساعات المقبلة .وقال الكناني في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” مشروع قانون الموازنة للعام المقبل سيناقش بشكل مفصل ودقيق بما يلائم وضعنا الاقتصادي ومواجهة الازمة الاقتصادية الحالية التي تعصف بالبلد “, مرجحا ” وصول الموازنة الى البرلمان خلال الساعات المقبلة ” .وأضاف ان ” اهم المواضيع التي سيتركز عليها نقاش مجلس النواب هو عدالة توزيع الحصص المالية للمحافظات والتي فيها اجحاف كبير ” , مبينة ان ” النواب سيصرون على توزيعها بشكل عادل وحسب النسب السكانية ” .وأشار الكناني الى ان ” من النقاط الأخرى ستحظى بالنقاش مسالة استقطاع مخصصات الموظفين التي نعتبرها خطا احمرا ولن نقبل بالاستقطاعات الوارد بالموازنة ” , موضحا ان ” البرلمان ليس لديه اعتراض على استقطاع رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة ” .



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