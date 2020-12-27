2020/12/27 | 12:44 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امن وزارة الشباب والرياضة يمنع وسائل الاعلام من تغطية الوقفة الاحتجاجية للرياضيين للمطالبة بصرف منحهم المالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/27 | 12:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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