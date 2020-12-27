إجرام بغداد تقبض على متهمين بالخطف والسرقة وتزييف العملة والتزوير

2020/12/27 | 12:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أفادت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، التابعة إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، الاحد، بإلقاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة، حصيلة لممارساتها الأمنية خلال ال(٢٤) ساعة الماضية.وذكرت المديرية في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني” ،نسخة منه، ان “مفارزها ألقت القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية […]

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