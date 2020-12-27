برلماني كردي: موظفو الإقليم لم يتسلموا رواتبهم منذ 7 اشهر

2020/12/27 | 12:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/أربيل..أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن حراك الجيل الجديد دياري أنور، الأحد، أن السنة المالية لحكومة الإقليم تم إغلاقها دون تسليم رواتب الموظفين منذ 7 اشهر.وقال أنور في تصريح لـ/المعلومة/، إن “رواتب 7 أشهر خلال السنة الحالية لم تسلم للموظفين، بعد أن أضيفت لها رواتب شهري 11 و12، وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة”.وأضاف أن “وضع الموظفين يزداد سواءً بسبب عملية الفساد التي تدار بها الموارد النفطية وعائدات المنافذ، التي لايعرف مصيرها”، مبينا أن “حكومة الإقليم لاتريد تسليم النفط خلال العام الحالي وبالتالي فأن 7 أشهر قد ذهبت على المواطنين دون وجه حق، وسيكون لنا موقفا حازما داخل البرلمان”.وكانت وزارة المالية في حكومة الإقليم قد أبلغت الدوائر الرسمية بأعداد قوائم موظفيها لثلاث أشهر دون كشف المزيد من التفاصيل.انتهى/ 15 ع

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