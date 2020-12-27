2020/12/27 | 12:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توتر في القامشلي بين قوات الآسايش والحكومة السورية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/27 | 12:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توتر في القامشلي بين قوات الآسايش والحكومة السورية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توتر في القامشلي بين قوات الآسايش والحكومة السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).