وزارة الكهرباء: إيران أبلغتنا تواً.. استعدوا لتوديع الطاقة في بغداد والجنوب!

2020/12/27 | 12:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الكهرباء، الأحد، تخفيض إيران كميات الغاز المصدر إلى العراق لتوليد الطاقة بسبب عدم دفع الديون.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (27 كانون الاول 2020)، "بلغنا تواً بأن الجانب الإيراني سيقلل تجهيز وقود الغاز من 5 مليون متر مكعب إلى 3 مليون متر مكعب لعدم تسديد الديون المترتبة على شراء الغاز"، مضيفا أن "هذا التخفيض سيجعل تجهيز الكهرباء شبه معدوم في بغداد و الفرات الاوسط".

وأشار إلى أن "قرار تخفيض نسبة تجهيز الغاز الإيراني يأتي بعد أسبوعين من اتخاذ قرار مماثل خَفَضَ نسبة التجهيز من 50 مليون متر مكعب إلى 5 مليون متر مكعب"، داعيا وزارة المالية إلى "دفع مستحقات الغاز الإيراني تلافيا لفقدان التيار الكهربائي".

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