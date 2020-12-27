الصحة: نسبة الشفاء من فايروس كورونا بلغت 90%

2020/12/27 | 12:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، ان الانجاز المعلن عبر الموقف الوبائي لفايروس كورونا لايعني انحسار الفايروس بشكل نهائي.

وقالت وزارة الصحة في بيان: أظهر الموقف الوبائي في العراق خلال الأيام الماضية تصاعد نسب الشفاء التي بلغت 90%، وأنخفاض عدد الاصابات والوفيات ونسبة الحالات الموجبة التي وصلت الى 3% من النماذج المختبرية المفحوصة بالرغم من ازدياد اعداد الفحوصات الى عشرة اضعاف ما كانت عليه قبل اشهر، وتعكس تلك النتائج الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الصحة متمثلة بقياداتها وجيشها الابيض الباسل حيث تم توسيع القدرات التشخيصية من خلال انشاء اكثر من 60 مختبراً في عموم العراق مع اضافة 14 الف سرير من خلال افتتاح عدد من المراكز والردهات الوبائية في مختلف محافظات العراق مع توفير كافة الادوية والمستلزمات والأجهزة الطبية الضرورية لعلاج مرضى كورونا.

واضاف البيان: أن الانجاز الكبير لوزارة الصحة والبيئة لايعني اننا وصلنا الى حالة انحسار الوباء او السيطرة عليه اذ لازال الخطر قائمًا وخاصة بعد ان تم تسجيل تحور جيني في الفايروس وظهور سلالات جديدة في عدة بلدان والتي لاتتوفر المعلومات الكافية عن شدة ضراوتها ومدى استجابة اللقاحات لها علما بانها اسرع انتشارا من السلالة السابقة.

وتابع البيان: هذا يستدعي عدم التراخي والاستهانة بالاجراءات الوقائية بسبب تحسن الوضع الوبائي، بل يتطلب منا جميعاً تشديد الاحتياطات اللازمة في تطبيق الاجراءات الوقائية وما صدر من اجراءات وقائية في الاونة الاخيرة وهي جزء من الاجراءات الاحترازية لتجنب انتشار هذه السلالات الجديدة داخل بلدنا العزيز.

وقال البيان: نهيب بجميع المواطنين الاستمرار بالتقيد بالاجراءات الوقائية وعدم الاستهانة بها وخاصة ارتداء الكمام والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين وهي اجراءات كفيلة بتقليل خطر انتشار الوباء مرة اخرى بسلالة جديدة لا نعرف مدى خطورتها لحد الان.



كما نؤكد على الفرق الصحية والجهات الساندة معها متابعة تنفيذ الاجراءات الوقائية الخاصة بالمرافق ذات التجمعات البشرية كالمطاعم والمقاهي والمتنزهات والمولات وغيرها واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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