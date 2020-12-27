وزارة الكهرباء تخيّر الحكومة: تجهيز الطاقة للعاصمة بغداد سيكون “معدومًا”.. ادفعوا الموال لايران!

2020/12/27 | 12:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

صرَّحت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، أن تخفيض الغاز الايراني سيجعل تجهيز الطاقة شبه معدوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد موسى، في تصريح صحفي، أن “الجانب الإيراني سيقلل تجهيز وقود الغاز من 5 ملايين متر مكعب إلى 3 ملايين متر مكعب نتيجةً لعدم تسديد الديون المترتبة على شراء الغاز”.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، أن “التخفيض سيجعل تجهيز الكهرباء شبه معدوم في بغداد و الفرات الأوسط”، خاصة أن قرار تخفيض نسبة تجهيز الغاز الإيراني جاء بعد أسبوعين من اتخاذ قرار مماثل لخَفَض نسبة التجهيز من 50 مليون متر مكعب إلى 5 ملايين متر مكعب”.

ودعا موسى، “وزارة المالية لدفع مستحقات الغاز الإيراني تلافياً لفقدان التيار الكهربائي”.

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