الأمن النيابية تكشف موعد تمرير قانون الجرائم الإلكترونية داخل البرلمان

2020/12/27 | 12:54 - المصدر: NRT عربية

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جلسة سابقة للبرلمان

فوتو: ارشيف

منذ 7 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاحد، عن موعد تمرير قانون الجرائم الإلكترونية داخل البرلمان، فيما اكدت ان القانون سيوظف الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل صحيح.

وقال عضو اللجنة النائب كاطع الركابي، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 27 كانون الأول 2020، إن "قانون الجرائم الالكترونية سيوظف استخدام الأدوات الإلكترونية المختصة بالإعلام والتواصل الاجتماعي بشكل صحيح"، مبينا أن "تمرير القانون داخل مجلس النواب سيتم خلال الأسابيع المقبلة".

وأضاف أنه "بعد تشريع قانون الجرائم الالكترونية، فأنه بحاجة إلى بعض الضوابط والقوانين الخاصة به، إذ يتوجب على القضاء الأعلى أن يشكل محاكم مختصة لهذا الأمر، ويكون هناك تدريب لبعض القضاة على هذا القانون، وكذلك على جهاز الأمن الوطني أن يتكفل بهذا الأمر، ويكون هو المراقب الحقيقي للصفحات وما ينشر في الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار إلى أن "اللجنة رشحت أن يكون هناك معهدا لمتابعة الجرائم الإلكترونية وتدريب اللجان المختصة من القضاء".

وأوضح أن "أحد الأسباب التي تؤكد عليها لجنة الأمن النيابية في تمرير قانون الجرائم الإلكترونية، هو ضبط الفوضى الموجودة سواء أكانت على مستوى التواصل الاجتماعي أو الإنترنت المفتوح".

ر.إ

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