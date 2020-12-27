الصين تسعى الى استثمارات تصل الى 20 مليار دولار في العراق

2020/12/27 | 12:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى الصين إلى استثمارات تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار في محافظة المثنى العراقية، لتصبح ثاني أفقر مدينة بالبلاد بثرواتها من المواد الخام، عاصمة للصناعة عبر إنشاء سلسة مشاريع مختلفة.وتمكّنت المثنى من جذب استثمارات خلال السنوات الماضية تجاوزت قيمتها … Readmore

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