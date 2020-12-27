13 محروماً من اللعب في الجولة المقبلة من ممتاز الكرة

2020/12/27 | 13:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اعلنت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، عن قائمة اللاعبين المحرومين من اللعب في الجولة الـ11 من الدوري الممتاز.

وقال الناطق الاعلامي باسم اللجنة قحطان المالكي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “13 لاعباً سيغيبون عن الجولة الحادية عشرة من الجوري الممتاز بسبب تلقيهم البطاقات الملونة في المباريات السابقة”.

واوضح أن “اللاعبين هم كل من: علاء عبد الزهرة، ابراهيم نعيم، وليد كريم، حيدر محمد، منتظر عادل، رسلان حنون، خلدون ابراهيم، علي خليل، علي حلو، حيدر حليم، بارزان شيرزاد، ريبيرا سانتوس، احمد عادل”.

يذكر ان الجولة تنطلق اليوم بإقامة ثلاث مباريات في بغداد والنجف والمساوة.



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