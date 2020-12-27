الاقتصاد النيابية ترجح وصول مشروع قانون الموازنة الى البرلمان اليوم

2020/12/27 | 13:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

رجحت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت، الاحد، ارسال مشروع قانون الموازنة من الحكومة الى البرلمان اليوم, مبينة انه في حال ارسالها سيتم اعلان تمديد العطلة التشريعية الى حين التصويت على الموازنة بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب .وقالت جودت في حديث صحفي, ان ” معلومات شبه مؤكدة حصلنا عليها بان مجلس الوزراء سيرسل مشروع قانون موازنة عام 2021 الى مجلس النواب اليوم الاحد ” .وأضافت انه ” في حال وصولها سيتم تحويلها مباشرة الى اللجنة المالية لغرض الاطلاع عليها وتسجيل الملاحظات قبل عرضها على المجلس ” , مشيرة الى ان ” هيئة الرئاسة في حال استلامها لمشروع القانون ستعلن عن تمديد العطلة التشريعية التي تبدأ بداية العام المقبل الى حين إقرار الموازنة ” .وكان مجلس الوزراء صوت في وقت سابق على مشروع قانون موازنة العام المقبل 2021 بعد عدة جلسات عقدها لمناقشة وتمرير القانون.

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