الصناعة العراقية: تشكيل فريق عمل لدراسة السوق ودعم المنتج المحلي

2020/12/27 | 13:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة الصناعة والمعادن العراقية وجود توجه لزيادة عدد المنتجات، وسد حاجة السوق المحلية،فيما أشارت إلى افتتاح ثلاثة مصانع خلال الأيام المقبلة. وقال المستشار العلمي في الوزارة عمار الجنابي لوكالة الأنباء العراقية -"واع" إن الوزارة وضعت …

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