العراق يستهدف رفع الطاقة التصديرية للنفط لـ6 ملايين برميل يوميا

2020/12/27 | 13:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الاستخراج، كريم حطاب، حرص الوزارة على الإسراع في إنجاز وتنفيذ مشاريع تطوير المستودعات النفطية في قضاء الفاو بمحافظة البصرة، التي تهدف إلى تعزيز وإدامة الصادرات النفطية من الموانئ الجنوبية.وأضاف حطاب، …

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