أسعار الدولار في سوق العراق.. زحف هادئ وأرقام صادمة

2020/12/27 | 13:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

تتقدم أسعار الدولار بخطى ثابتة وبطيئة نحو السقف الذي حدده البنك المركزي، بعد أيام من تذبذب مؤشر الصرف في الأسواق العراقية، فيما يرفض بعض التجار وأصحاب المتاجر التعامل بالعملة الأمريكية حتى الآن بانتظار استقرار السوق.

وبلغ سعر بيع الدولار، الأحد 27 كانون الأول/ديسمبر، 1430 دينارًا، مقابل 1410 للشراء في استقرار للأسعار منذ يومين، بعد تذبذب المؤشر صعودًا ونزولاً، الأسبوع الماضي، فيما يدور سعر الصرف في بورصة الكفاح حول الـ1420 دينار للدولار الواحد منذ أيام.

وبينما تقارب أسعار الصرف في الفرات الأوسط والجنوب، أسعار الصرف المسجلة في العاصمة بغداد، بلغ سعر الصرف في إقليم كردستان 1450 للبيع و1430 للشراء، في حين بلغ سعر البيع في الموصل 1477 دينارًا مقابل الدولار.

وحدد الخبير الاقتصادي منار العبيدي، سببًا قد يفسر تداول الدولار في الأسواق المحلية بقيمة أدنى من التسعيرة الرسمية.

وقال العبيدي، في إيضاح، إنّ "سعر الصرف في السوق المحلية مازال أقل من السعر الرسمي بسبب حجم المبالغ التي قام البنك المركزي ببيعها في الأسبوع الذي سبق تغيير سعر الصرف حيث قام ببيعه بسعر 1190 دينار، وبلغت تلك المبالغ أكثر من مليار دولار".

وأضاف، أنّ "هذه المبالغ لم يتم بيعها بالكامل إلى السوق العراقية ومازال قسم منها لدى الشركات التي اشترت تلك المبالغ وعليه فإن مقدار الربح المتحقق من بيع الدولار بسعر 1410 دينار يبلغ 220 دينارًا لكل دولار".

وبيّن الخبير الاقتصادي، أنّ "مبلغ الربح المتحقق من باقي المبلغ المتبقي من مبيعات الأسبوع الماضي والبالغ بحدود 500 مليون دولار هو أكثر من 110 مليار دينار عراقي ذهبت إلى الجهات التي قامت بشراء الدولار من البنك المركزي خلال الأسبوع الذي سبق تغيير سعر الصرف، ومتى ما استنفذت هذه المبالغ سيرتفع سعر الصرف ليصل إلى السعر المتوقع والذي يفوق 1470 دينارًا".

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