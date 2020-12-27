الأسدي :الوضع الأمني في نينوى جيد ونلمس تعاون المواطنين

2020/12/27 | 13:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة توقف إجـراءات تمليك عقــار بيع بالمزايدة العلنية في ذي قاركشفت هيأة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّنها من إيقاف إجراءات تمليك عقارٍ تمَّ بيعه بالمُزايدة العلنيَّة في محافظة ذي قار, لوجود هدرٍ بالمال العام، مُبيِّنةً ،أن قيمة الهدر تصل إلى (2,300,000,000) دينارٍ.

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