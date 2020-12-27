2020/12/27 | 13:06 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطلوبان لمحافظتين.. شرطة الديوانية تلقي القبض على متهمين بالإرهاب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/27 | 13:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطلوبان لمحافظتين.. شرطة الديوانية تلقي القبض على متهمين بالإرهاب) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطلوبان لمحافظتين.. شرطة الديوانية تلقي القبض على متهمين بالإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).