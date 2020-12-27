المالية النيابية: الرواتب مؤمنة للشهرين المقبلين لعدم ارتباطها بالموازنة

2020/12/27 | 13:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة المالية النيابية، أن

إقرار الموازنة العامة سيؤمن الرواتب

بالكامل، مبينةً في الوقت ذاته، أن

رواتب شهري كانون الثاني وشباط وغير

مرتبطين في اقرار الموازنة.

وقال مقرر اللجنة المالية أحمد الصف

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