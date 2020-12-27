الكهرباء: تخفيض الغاز الايراني سيجعل تجهيز الطاقة شبه معدوم

2020/12/27 | 13:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، أن

تخفيض الغاز الايراني سيجعل تجهيز

الطاقة شبه معدوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد

موسى أن "الجانب الإيراني سيقلل تجهيز

وقود الغاز من 5 ملايين متر مكعب إلى

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