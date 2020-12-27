مبيعات البنك المركزي من الدولار مستمرة بالانخفاض: ستراتيجية جديدة أم محاولة لتقليل المعروض وإجبار السوق على الارتفاع؟

2020/12/27 | 13:09 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الاحد، عن بيع أكثر من 68 مليون دولار وبمشاركة 19 مصرفا وخمس شركات وساطة.

وشهد البنك المركزي العراقي خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا في مبيعاته بنسبة 10.5% لتصل الى 68 مليون و605 ألف دولار غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينار لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي التي بلغت المبيعات فيها 76 مليون و600 ألف دولار.

وتوزع الطلب على العملة الاجنبية بواقع 67 مليون و905 الف دولار لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما توزعت البقية الباقية والبالغة 700 ألف دولار على شكل بيع نقدي غطاها البنك بالكامل بسعر صرف بلغ 1460 دينار لكل دولار واحد.

وأشار إلى أن المصارف الـبالغة 19 مصرفا و5 شركات للتوسط في مزاد العملة لم تتقدم بأي عروض لبيع الدولار.

ومن غير المعروف ما اذا كان التخفيض المستمر بكميات الدولار المباعة ياتي ضمن خطة جديدة لتقنين مزاد بيع العملة ام محاولة من البنك المركزي لتقليل المعروض من الدولار في الاسواق بالتالي اجباره على رفع سعر الصرف حسب التسعيرة الرسمية، لا كما يتم تداوله في الاسواق منذ ايام حول الـ1420 دينار للدولار الواحد.

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