حصيلة مقلقة لحالات العنف الأسري بالعراق

2020/12/27 | 13:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشفت وزارة الداخلية، الأحد، عن تسجيل 15 ألف حالة للعنف الاسري خلال العام الحالي، فيما تحدثت عن اهم الاسباب التي ادت الى تزايد هذه الحالات.

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