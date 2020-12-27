2020/12/27 | 13:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، مقتل عنصرين بداعش، وذلك بضربة جوية نفها طيران التحالف بكركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 كانون الأول 2020)، إنه "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، طيران التحالف الدولي وجه ضربة جوية في ناحية الرشاد ضمن محافظة كركوك، أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من الخلية: التحالف الدولي نفذ ضربة جوية جديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من الخلية: التحالف الدولي نفذ ضربة جوية جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).