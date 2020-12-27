2020/12/27 | 13:17 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت وزارة الكهرباء طلباً من 3 خيارات الى الحكومة العراقية، لتلافي انقطاع التيار في بغداد ومحافظات الفرات الأوسط، بشكل شبه كامل، في ظل تقليل إيران لصادرات الغاز.

وقال المتحدث باسم الكهرباء، أحمد موسى العبادي، في تصريح متلفز تابعته قناة (7SKY) إن “محافظات بغداد والفرات الأوسط تأثرت بشكل كبير بسبب تخفيض امدادات إيران من الغاز”.

وأضاف، أن “تشييد محطات تعمل على الغاز في العراق، كان على أمل انتاجه في العراق بالسنوات السابقة”.

وأشار الى أن “محطات الكهرباء تعمل على أكثر من نوع من الوقود، لكنها تعمل بشكل أفضل في حال استخدام الغاز لتشغيلها”.

ولفت إلى أن “موضوع المستحقات طرح على كل المستويات، واعتبرت من المستحقات الحاكمة، وأوعز رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى وزارة النفط بتعويض الوقود من خلال النفط”.

ووجه العبادي دعوة إل السلطة التنفيذية قائلاً: “نطالب بحث وزارة المالية على إطلاق المستحقات المالية، أو أن يتم الإيعاز لوزارة النفط لتعويض الوقود المفقود، أو أن يتم إرسال وفد للتفاوض مع إيران”.

واختتم بالقول: “ننتظر زيارة وزير الطاقة الإيراني الى العراق يوم الثلاثاء، لحل الموضوع”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطفاء شبه تام للكهرباء في بغداد والفرات الأوسط بسبب خفض إيران تصدير الغاز 7 SKY TV.

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