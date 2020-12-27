المالية تتبرأ من منتحل صفة {أخ} مسؤولة رفيعة في الوزارة.. هذا ما يفعله {وثيقة}

2020/12/27 | 13:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تبرأت وزارة المالية، من منتحل صفة {أخ} وكيل الوزارة {طيف سامي محمد}.

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