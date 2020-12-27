طيران التحالف يقصف في كركوك وبيان رسمي عن النتائج

2020/12/27 | 13:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، توجيه ضربه جوية لطيران التحالف في محافظة كركوك.

وذكرت اعلام الخلية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه انه "بامر من قيادة العمليات المشتركة، طيران التحالف الدولي يوجه ضربة جوية في ناحية الرشاد ضمن محافظة كركوك".

واضاف البيان أن "الضربة الجوية أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية".

حسين حاتم

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