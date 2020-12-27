صادرات ايران للعراق تسجل 5.7 مليار دولار

2020/12/27 | 13:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق عن تصدير سلع بقيمة 5.7 مليار دولار للعراق في 9 شهور خلال فترة 20 مارس/آذار حتى 20 ديسمبر/كانون الاول 2020.

وأشار آل إسحاق في تصريح للتلفزيون الايراني اليوم الاحد، أن حجم الصادرات المذكور تحقق رغم تأثيرات جائحة كورونا، إذ كان من المستهدف تسجيل هذا المستوى 20 مليار دولار.

واضاف، أن بالسنة المالية المنتهية 19 مارس/آذار 2020 تم تصدير 12 مليار دولار من السلع للعراق في مقابل توريد مئات المليون دولار، وأن هذا حجم الصادرات والورادات هذا غير متوافق.

واوضح ال اسحاق، أن ثمة مفاوضات للتبادل التجاري بين البلدين، وأن تحقيق ذلك سيكون بمصلحتنا، إذ سيصير بالامكان توريد العديد من الاحتياجات من العراق في ظل توافر بعض مستحقاتنا والامكانيات المالية بهذا البلد.

واعتبر رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية، أن تدشين مشروع ترانزيت السلع من العراق، سيوجد سوقا كبيرة بين ايران والعراق، وهذا يتطلب تشريعات وقرارات بدأ البرلمان العراقي باقرارها فيما تبقت اللوائح التنفيذية ومن المقرر معالجة هذا الموضوع في غضون الاشهر المقبلة.

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