اسليمانية تنظم مسابقة للدراجات الهوائية

2020/12/27 | 13:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق مسابقة مفتوحة للدراجات الهوائية في مدينة السليمانية، برعاية مديرية الرياضة في السليمانية بالتعاون مع اتحاد الدراجات في العراق.

على من يريد المشاركة في المسابقة من الشباب والبنات الاتصال بالرقم (07701921520 او 07701505144).

وطول المسابقة 15 كيلومترا وتنطلق في الساعة 8.5 من صباح يوم 7/1/2021 من امام فندق (داوا) بحي قولريسي وتنتهي في طاسلوجة.

واخر موعد للتسجل يوم 6/1/2021 وعلى كل مشترك اصطحاب دراجته الهوائية الخاصة معه.

PUKmedia كاوان ابو بكر

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