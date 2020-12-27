شرطة الديوانية تلقي القبض على متهمين بالإرهاب

2020/12/27 | 13:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية شرطة الديوانية، الأحد، القبض على متهمين بالإرهاب في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان أن “سيطرتي الدغارة وعفك تمكنتا من القاء القبض على شخصين مطلوبين إلى مديرتي استخبارات ومكافحة إرهاب محافظتي واسط والمثنى وفق المادة 4 ارهاب، بعد تدقيق اسميهما”.

واضافت انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما”.

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