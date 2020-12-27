تدني تجهيز الطاقة الكهربائية في بغداد والفرات الاوسط

2020/12/27 | 13:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الكهرباء، الأحد أن تجهيز بغداد والفرات الاوسط بالطاقة سيكون شبه معدوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، في حديث للعراقية الإخبارية، إن “الجانب الإيراني سيقلل تجهيز وقود الغاز من 5 ملايين متر مكعب إلى 3 ملايين متر مكعب لعدم تسديد الديون المترتبة على شراء الغاز”.

ونبه على أن “التخفيض سيجعل تجهيز الكهرباء شبه معدوم في بغداد و الفرات الأوسط”.

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