فنانة لبنانية تشكك بفعالية لقاح كورونا.. ومغردون يطالبون تويتر بالتحرك

2020/12/27 | 13:25 - المصدر: NRT عربية

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الفنانة مايا دياب

فوتو: ارشيف

منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أثارت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تشكيكها بفعالية لقاح فيروس كورونا وآثاره الجانبية.

وطلب عدد من المغردين على "تويتر" من دياب، أن تهتم بشؤون الغناء وتترك "التنظير في العلم" لأهل العلم، فيما طالب آخرون المسؤولين عن المنصة بالتحرك وحجب "المعلومات المضللة".

جاء ذلك ردا على دياب، التي كتبت في منشورات عبر حساباتها على مواقع التواصل "لسنا حقل تجارب"، وزعمت دياب أن سرعة ظهور اللقاح تثير الشكوك، وتساءلت "كم استغرق من الوقت أسرع لقاح وجد لمرض؟؟".

وأشارت إلى ان " اللقاح بدائي جدا وعلينا تنوير عقول الناس"، وأضافت "لا تضعوا الموت والسم في أجسادكم".

وردت مغردة على دياب بأنها "حرة" باختيار عدم أخذ اللقاح، لكنها ليست أفهم من العلماء لكي تنصح الناس بعدم أخذه، على حد تعبير المغردة.

فيما قالت أخرى "اتركي المهنة لأصحابها" و"مش لأنك بتغني صرتي بدك تنظري بالطب".

ما تتسرّعوا وتريّثوا،اللقاح ليس بمعجزة،ارجعوا بالتاريخ الى الوراء وشوفوا كم استغرق من الوقت اسرع لقاح وُجد لمرض؟؟ مش اقل من ٤ ل ٦ سنوات وحتى الساعة معظم اللقاحات تخضع لتعديلات بتركيبتها،لسنا حقل تجارب،اللقاح بدائي جداً وعلينا تنوير عقول الناس،لا تضعوا الموت والسم في اجسادكم..

— Maya Diab (@mayadiab) December 26, 2020

ر.إ

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