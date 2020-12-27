الأسدي لحكومة نينوى المحلية: علينا الأمن وعليكم الإعمار

2020/12/27 | 13:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي، اليوم الأحد، إن الجهاز على اطلاع كامل بالواقع الأمني، في المحافظة.وذكر المكتب الإعلامي لجهاز الأمن الوطني، في بيان، أن “رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي خلال لقاءه القيادات الأمنية والادارية يؤكد على ان الوضع الامني في الموصل جيد ونلمس تعاون امني ومعلوماتي واضح من المواطنين”.ونقل عن الأسدي، قوله في حديثه مع الحكومة المحلية لنينوى: “علينا الامن وعليكم الإعمار”، مضيفا: “لدينا قراءات واطلاعات كاملة للواقع الامني والاستخباري وما نحتاج إليه هو الوعي الامني والتعاون”.وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي الى مدينة […]

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