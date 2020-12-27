بابا نويل ينقل الفيروس لدار لرعاية المسنين في بلجيكا ويتسبب بوفاة 18 مسنا

2020/12/27 | 13:49 - المصدر: قناة التغيير

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تسببت زيارة قام بها بابا نويل الى دار لرعاية المسنين في بلجيكا بنقل فيروس كورونا الى نزلاء الدار ووفاة عدد منهم.

وقالت وسائل الاعلام البلجيكية، ان سيدة ترتدي ثياب بابا نويل قامت بزيارة دار لرعاية المسنين في مدينة مول شمال شرقي البلاد، بهدف توزيع الهدايا بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة، دون ان تعرف انها مصابة بفيروس كورونا، مما تسبب بنشر الفيروس بين نزلاء الدار، ووفاة ثمانية عشر من الرجال والسيدات المسنين نتيجة شدة اصابتهم.

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