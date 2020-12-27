وزارة الكهرباء العراقية: إيران قررت تخفيض صادرات الغاز إلى 3 ملايين متر مكعب

2020/12/27 | 13:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الكهرباء أن إيران قررت تخفيض صادرات الغاز إلى العراق من خمسة ملايين إلى ثلاثة ملايين متر مكعب.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى في تصريحات صحفية إن تخفيض معدل الغاز المستورد سيجعل تجهيز الكهرباء شبه معدوم في العاصمة بغداد ومنطقة الفرات الأوسط، مضيفا أن غياب الخطط الصحيحة لاستغلال الغاز المصاحب دفعت العراق الى الاعتماد على الغاز المستورد من ايران، مشيرا إلى أن قرار التخفيض جاء لعدم سداد الديون المترتبة على الاستيراد.

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