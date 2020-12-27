الأعرجي: البنك الدولي طالب العراق بأن يكون سعر صرف الدولار 1660 دينارا

2020/12/27 | 13:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال نائب رئيس الوزراء العراقي السابق، إن البنك الدولي طالب العراق بأن يكون سعر صرف الدولار ألف وستمئة وستين دينارا من أجل مُساعدة ودعم العراق في حل أزمته المالية.

وفي تغريدة على تويتر تساءل الاعرجي عن الآلية التي ستتعامل بها الحكومة والبرلمان حيال ذلك قائلا: هل سيكون للحكومة والبرلمان موقفا موحّدا سواءٌ بالرفضِ أو القبول؟ أم ستستغل بعض الكتل السياسية هذا الأمر للمزايدة مثلما فعلت ذلك سابقاً؟

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