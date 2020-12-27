الصحة تجيز استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ لمواجهة جائحة كورونا

2020/12/27 | 13:49 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد اعلنت الهيأة الوطنية لانتقاء الادوية لوزارة الصحة العراقية عن اجازتها استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ لمواجهة جائحة كورونا”.

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