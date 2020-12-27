اخماد حريق مستشفى ميداني وعجلة اسعاف في البصرة

2020/12/27 | 13:49 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ البصرة

تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مستشفى مدينة الطاقة الميدانية بمساحة ( 120) مترمربع و المشيدة من الواح السندويج بنل كرفان مع عجلة اسعاف في قضاء الزبير منطقة البرجسية فجر هذا اليوم الأحد الموافق السادس عشر من كانون الأول .

حيث طوقت فرق الدفاع المدني الحادث واخمدت الحريق دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم خسائرها المادية وانقاذ عدد من العجلات القريبة من موقع الحادث .يذكر ان سبب الحريق كان نتيجة تماس كهربائية داخلي .

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