الشرطة المجتمعية تتمكن من إحباط عملية ابتزاز مارسها أحد الأشخاص بحق فتاة بمقتبل العمر

2020/12/27 | 13:49 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ عمر البدري

تمكنت الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية بمحافظة كربلاء المقدسة من إحباط عملية ابتزاز مارسها أحد الأشخاص بحق فتاة بمقتبل العمر.

وجاءت عملية الإحباط إثر ورود مناشدة من الفتاة التي تسكن المحافظة عن طريق الخط الساخن (497) الخاص بالشرطة المجتمعية، حيث تم إنهاء العملية وتعريف الشخص المبتز بالعقوبات التي حددها القانون لمثل هذا الفعل وافهامه بأن فعله مخالف للقانون والشرع والأعراف الاجتماعية.

وقد واجهت المجتمعية مبتز الفتاة بالأدلة التي تثبت تورطه بالابتزاز، الأمر الذي جعله يعترف بها، واتخذت بحقه الإجراءات الأصولية اللازمة.

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