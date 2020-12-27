حقوق الانسان: موجة البرد تهدد حياة الاطفال النازحين في المخيمات

2020/12/27 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق الدكتور فاضل الغراوي ان حياة الالاف من النازحين باتت مهددة بخطر البرد والصقيع خصوصآ الاطفال والنساء منهم .

واضاف الغراوي ان اغلبهم يعيشون في مخيمات لاتتوفر فيها متطلبات التدفئة ، مما ادى الى اصابة العديد من الاطفال وكبار السن في المخيمات بنزلات البرد وظهور اعراض صدرية وجلدية عليهم .

كما اوضح الغراوي ان الحكومة العراقية قد قامت بغلق العديد من المخيمات ، مما يستدعي مطالبة وزارة الهجرة والمهجرين بتوفير الدعم وتقديم الكرفانات للنازحين المتبقين في المخيمات بدلا من الخيم وذلك للحفاظ على حياتهم .

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