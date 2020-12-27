مصدر يحسم الجدل بشأن توزيع رواتب كردستان بعد طلب قوائم الموظفين لأخير 3 أشهر من 2020

2020/12/27 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

كشف مصدر مطلع من إقليم كردستان، الأحد، (27 كانون الأول، 2020)، عن اخر التطورات بشأن توزيع رواتب الموظفين في الإقليم.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "طلب وزارة المالية الاخير من الدوائر الرسمية بالإقليم لإنجاز قوائم موظفيها لثلاث أشهر هو إجراء طبيعي وروتيني تقوم به نهاية كل عام من أجل إنهاء الحسابات الختامية للسنة المالية".

واضاف أن "حكومة الإقليم لا تستطيع تحديد الموعد بشأن توزيع رواتب الموظفين هناك، لأنها تنتظر وصول الأموال من قبل الحكومة الاتحادية، والتي تبلغ 960 مليار دينار، ليتسنى لها دفع رواتب شهر تشرين الثاني".

وكانت وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كردستان، قد طلبت في وقت سابق، بكتاب موجه إلى الوزارات والدوائر بأعداد قوائم برواتب موظفيها لثلاث أشهر.

وكان عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان بهجت علي، كشف الأربعاء (23 كانون الأول 2020)، عن اتفاق يقضي بإرسال بغداد رواتب موظفي الإقليم للأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الحالية.

وقال علي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حكومة الإقليم ستقوم بصرف رواتب موظفيها لما تبقى من أشهر السنة الحالية في حال أرسلت الحكومة الاتحادية المبالغ".

وأضاف، أنه "تم الاتفاق مع بغداد بخصوص حصة الإقليم من قانون تمويل العجز وتمت الموافقة على الشروط التي وضعها البرلمان الاتحادي ونحن ننتظر إرسال المبالغ لثلاث أشهر".

وأوضح عضو برلمان الإقليم أن "الإيرادات المتوفرة لدى كردستان لا تكفي لدفع رواتب الموظفين والحكومة استدانت من الشركات لدفع راتب شهر تشرين الأول بعد التظاهرات التي حدثت في السليمانية".

وأشار إلى أنه "بعد الاتفاق يتوقع وصول الرواتب خلال الأيام المقبلة، وحكومة الإقليم في الحال ستطلق رواتب شهر الثاني، بعد وصول مبلغ 960 مليار دينار".

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