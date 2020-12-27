بالوثيقة.. المالية تتبرأ من شخص ينتحل صفة شقيق وكيل الوزارة طيف سامي

2020/12/27 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد (27 كانون الأول 2020)، براءتها من شخص ينتحل صفة شقيق وكيل الوزارة طيف سامي، ويتجول في كافة دوائر الدولة.

وفي وثيقة صادرة عن الوزارة تلقتها (بغداد اليوم)، وتضمنت، أن "المدعو حيدر يتجول في كافة دوائر الدولة في بغداد والمحافظات، منتحل صفة بأنه أخ طيف سامي محمد، وكيل وزارة المالية وكالة، لإتمام وترويج المعاملات الخاصة".

وأضافت الوثيقة، أن "وزارة المالية تعلمكم بأن ليس لها علاقة بالمدعو أعلاه وأن الوزارة غير مسؤولة عن كافة الالتزامات التي يتقدمون بها إلى كافة الجهات الحكومية".

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